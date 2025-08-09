大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が8日に自身のアメブロを更新。約2年半ぶりに東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。

この日、花田は「今日も私の目的は散歩です」と述べ「久しぶりにディズニーランドに来ました」と報告。「暑いので気をつけながら頑張ってきます」と妻・倉実（くみ）さんの写真とともにつづった。

続けて更新したブログで「お腹が空いてしまって乗り物に何個か乗ってからランチ」したといい「ディズニーランドは久しぶりに来ましたが、工事でクローズしている所があったりしています」とパークの様子を説明。「BLTチーズバーガー 待ち時間にゼリードリンク ドナルドになってるみたいです」と注文した品を紹介した。

また「ディズニーランドに来たのは2年半ぶりでした」と明かし「シーの方ばかりだったのですが、私はランドの方がゆったりしていて好きです」とコメント。その後「美女と野獣 スティッチの」アトラクションを楽しんだそうで「休憩の時には生ビール 最高」とつづり、ブログを締めくくった。