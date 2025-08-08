¥é¥ó¥¯¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë〝¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á〟¤Î¥Û¥¤ー¥ë5Áª¡ª
¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º
¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤â¹Ô¤±¤Æ¡¢É¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¡£¤½¤ó¤ÊÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢1951Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¥·¥êー¥º¤À¡£º½Çù¤ä»³³ÙÃÏÂÓ¡¢ÀãÆ»¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¢ÀïÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¿¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ëÆ»¶ñ¡É¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£ ¢¨2025Ç¯¸½ºß¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥ë300¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥é¥ó¥¯¥ë250¡¢¥é¥ó¥¯¥ë70¤È¤¤¤¦3¼Ö¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¸µ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥Õ¤Ê¥é¥ó¥¯¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Û¥¤ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢MID¥Û¥¤ー¥ë¥º¤Î¡ÖNITRO POWER¡Ê¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ê5¥â¥Ç¥ë¤ò¸·Áª¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥°¥Ã¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á¤Î°ÂÁ´¡É¤ò´Ó¤¯MID¥Û¥¤ー¥ë¥º¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥í¥·¥êー¥º
MID¥Û¥¤ー¥ë¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÊ¼Á¤Î°ÂÁ´¡É¤òÅ°Äì¤·¤Æ´Ó¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£¹ñ¤¬Äê¤á¤¿¥Û¥¤ー¥ë¤Îµ»½Ñ´ð½à¡ÊJWL¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿VIAÅÐÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Àß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¹©Äø¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Á´À½ÉÊ¤ÎVIA¿ä¾©´ð½à¤è¤ê10～20%¹â¤¤¶¯ÅÙ¥Æ¥¹¥È¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Î°ÂÁ´À¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊMID¥Û¥¤ー¥ë¥º¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿SUV/4WD¼Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥Õ¥íー¥É¥Û¥¤ー¥ë¥·¥êー¥º¡£¥¢¥á¥ê¥«¥óSUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥ê¥à¤ä¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¤Ê¤É¡¢Ìµ¹ü¤Ç¥Ø¥Óー¥Ç¥åー¥Æ¥£¤Ê°Õ¾¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¾è¤ê¤Ç¤â±Ç¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢MID¥Û¥¤ー¥ë¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Èµ¡Ç½À¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥é¥ó¥¯¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¶ËÂÀ7¥¹¥Ýー¥¯¡ß¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¤Ë¤è¤ë¥¿¥Õ¤µºÝÎ©¤Ä¡ÖM7¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹¡×
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤Î¿·ºî¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖM7 PHALANX¡Ê¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖM62 TOMAHAWK¡Ê¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡Ë¡×¤À¡£
M7¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¥¢¥¦¥¿ー¤Ç2¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ø¥Óー¥Ç¥åー¥Æ¥£¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥¤¥ó¥ÊーÂ¦¤Ë¤Ï¥«¥¿¥Þ¥ê´¶¤Î¤¢¤ë7ËÜ¥·¥çー¥È¥¹¥Ýー¥¯¤ò¡¢¥¢¥¦¥¿ーÂ¦¤Ë¤Ï·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤±¤é¤ì¤¿12¥Ûー¥ë¡Ê¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¡Ë¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£¥Ê¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Êー¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¢¥¦¥¿ー¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¥ê¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê±úÆÌ´¶¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¿¥Õ¤µ¤È½ÅÎÌ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥à¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¢¨¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥à¼êÁ°¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¡¢¥«ー¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥Æー¥ë¤À¡£Íî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ê¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿ー¥µー¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢É½¾ð¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï14～18¥¤¥ó¥Á¤òÀßÄê¤·¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö17¡ß7.5J +45¡×¡Ö18¡ß8.0J +55¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥í¥ó¥º/¥ê¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ú¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©¡Û
¥ª¥Õ¥íー¥É¼Ö¤Ç»È¤¦¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÀÜ¹çÉôÊ¬¡Ê¥Óー¥É¡Ë¤ò¡¢¥Ü¥ë¥È¤Ê¤É¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£´ä¾ì¤ä¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥Û¥¤ー¥ë¤«¤é³°¤ì¤ë¡Ê¥Óー¥ÉÍî¤Á¡Ë¤òËÉ¤°¤Î¤¬ÌÜÅª¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤¿2¡ß6¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥¯¤¬¶¯ð×¤µ¤òºÝÎ©¤Æ¤ë¡ÖM62¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡×
M62¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤â¡¢¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤Î2025¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£ÎÏ¶¯¤¯¥¯¥í¥¹¤¹¤ë2¡ß6¥¹¥Ýー¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙÉô¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤³¤È¤Ç¥Ø¥Óー¥Ç¥åー¥Æ¥£¤Ê¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢6HÀìÍÑÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥Ê¥Ã¥È¥Ûー¥ëÌÌ¤«¤é¥¹¥Ýー¥¯¥µ¥¤¥É¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤«¤Ä¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÂÄ¹´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ýー¥¯¤¬¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¿¤Ó¤ë¥ê¥à¥ªー¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¸ý·Â´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥à¤È¤½¤³¤«¤éÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤òºï¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥¢´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÀ¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïーM62¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤¬¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¹¾è¤ê¤Þ¤Ç¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤ò¶¯ð×¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢17/18/20¥¤¥ó¥Á¤òÀßÄê¡£¤¹¤Ù¤Æ6H/P.C.D.139.7¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ð¥ì¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯1¿§¤Î¤ß¡£
¥³¥ó¥±ー¥Ö¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥¨¥¤¥È¥¹¥Ýー¥¯¤¬ÌöÆ°´¶¤ò¹â¤á¤ë¡ÖM16¥¢¥µ¥ë¥È¡×
¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥¨¥¤¥È¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïーM16¥¢¥µ¥ë¥È¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¹ü¤Ê°Õ¾¢¤ò³ÆÉô¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥¯¤Ï¡¢Íî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ê¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥³¥ó¥±ー¥Ö¢¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò±é½Ð¡£¤½¤³¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥à·Á¾õ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥ó¥±ー¥Ö¤È¤Ï¡©¡Û
¡Ö¥³¥ó¥±ー¥Ö¡ÊConcave¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯ÌÌ¤¬Ãæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë·Á¾õ¤Î¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¤âÎ©ÂÎ´¶¡¦Ç÷ÎÏ¡¦¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥à»Ö¸þ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¿Íµ¤¡£
¥ê¥à¤Ë¤Ï¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Â¾¤Î¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¥·¥êー¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥ê¥à·Á¾õ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë·ÚÎÌ´¶¤È¹äÀ´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Ë·¡¤é¤ì¤¿¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤Î¹ï°õ¤â¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¡£¶¯ð×¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï15/16/17¥¤¥ó¥Á¤òÀßÄê¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥¯¥ê¥¢¤È¥»¥ß¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
½Å¸ü¤«¤Ä¥¿¥Õ¤Ê¥ß¥ê¥¿¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¶ËÂÀ6¥¹¥Ýー¥¯¡ÖM6¥«ー¥Ó¥ó¡×
°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÊü¤Ä¶ËÂÀ6¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïーM6¥«ー¥Ó¥ó¡×¡£¡ÖCARBINE¡Ê¥«ー¥Ó¥ó¡Ë¡×¤È¤ÏÃ»½Æ¿È¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ÂÀ¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿¤Ó¤ë6¥¹¥Ýー¥¯¤òÎÏ¶¯¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æー¥ÑーÌÌ¤òÂç¤¤¯¤È¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥¯·Á¾õ¡£²Ã¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÈÍî¤Á¹þ¤àÂ¤·Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÌµ¹ü¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¼þÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¤òÁõÃå¡£¥ê¥à¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Óー¥É¥í¥Ã¥¯É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Ê〝Ìµ¹ü¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë〟=〝¥é¥®¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë〟¤¬¤¤¤¤¡£ÉÕÂ°¤¹¤ëNITRO POWER¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥ê¥à¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ø¥Óー¥Ç¥åー¥Æ¥£´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£¥¿¥Õ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤òµá¤á¤ë¥é¥ó¥¯¥ë¥æー¥¶ー¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤1ËÜ¤À¡£
¥«¥éー¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ì¥¿ー¥¿¥¤¥ä¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Éð¹ü´¶¤Î¤¢¤ë¥¬¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢Î©ÂÎ´¶¤òÁýÉý¤·¾å¼Á¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Àー¥¯¥Ö¥í¥ó¥º¡Ê14～16¥¤¥ó¥Á¤Î¤ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£¥µ¥¤¥º¤Ï14～17¥¤¥ó¥Á¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¥ß¥ê¥¿¥êーÅÙ¿ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê12¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥¤ー¥ë¡ÖH12¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¡×
¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤é¤·¤¤¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥ÈÁ´³«¤Î12¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥¤ー¥ë¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïーH12¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¡×¤À¡£¥Ê¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë³ÑÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥±ー¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¡¢12¥³¤Î¥Ûー¥ë¤òÇÛÃÖ¡£¥Ûー¥ë¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ËÃÊº¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤ëÉ½¾ð¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£°ìÃÊÍî¤È¤·¤¿³°¼þ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥à¤ËÀÚ¤ê·ç¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー´¶¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤¹¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥ó¥¿ーÉô¤ËÄ¦¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¤Î¹ï°õ¤À¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢·³ÍÑ¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤äÀïÆ®µ¡¡¢·³ÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¥·ー¥È¤Ç¥Þー¥¥ó¥°¤µ¤ì¤ëÊ¸»ú¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢À½Â¤µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÎÏ¶¯¤¤¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿Â¤·Á¤Î¥é¥®¥Ã¥É´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥»¥ó¥¿ー¥¥ã¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï14～17¥¤¥ó¥Á¤òÀßÄê¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¢/¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¢/¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¸å¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯É½ÌÌ¤È¥ê¥à¥Õ¥é¥ó¥¸¤òÀÚºï¤·¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¢¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¡£
¥é¥ó¥¯¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥«¥éー¡¢¥µ¥¤¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤ÏÉ¬¸«¡ª
¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º¡£¤½¤ó¤ÊËÜ³Ê¥ª¥Õ¥íー¥É¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥í¥Ñ¥ïー¤«¤é¥ª¥Õ¥íー¥É¥Æ¥¤¥¹¥ÈÉº¤¦Ìµ¹ü¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥é¥®¥Ã¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥êー¥º¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª16¥¤¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð4Ëü±ßÂå～¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥¹¤âÉ¬¸«¤À¡£ÌÜ»Ø¤¹¥é¥ó¥¯¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¶Ë¾å¤Î1ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
