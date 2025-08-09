俳優チ・チャンウク、韓国発スキンケアブランド「mernel」の日本アンバサダーに抜擢！

プレミアムスキンケアブランド「mernel（メルネル）」が、チ・チャンウクを日本アンバサダーに起用し、日本市場の本格的な攻略に乗り出す。

【写真】チ・チャンウク、たくましい肉体美

mernelは、自然由来の成分と低刺激処方にこだわった高機能スキンケアブランド。洗練されたイメージを持つチ・チャンウクとともに、ブランドの世界観を日本市場に向けて効果的に発信していく計画だ。

また、チ・チャンウクの個性と唯一無二の魅力を生かした多彩なコンテンツやキャンペーンを展開し、日本国内でのプレミアムビューティーブランドとしての地位確立を目指す。

（画像＝mernel）チ・チャンウク

チ・チャンウクが登場するブランド活動は、mernelの公式SNSなどを通じて順次公開される予定だ。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。