台風で飛行機が飛ばず「ディズニー旅行」に行けなった！ 家族4人“20万円以上”の「ホテル代・パークチケット」は戻ってきますか？“払い戻し・キャンセル料”の扱いを確認

パークチケットは払い戻し不可だが、日程変更が可能

ディズニーパークのチケットは、原則として払い戻し不可とされています。たとえ悪天候や地震などの理由で入園しなかった・できなかった場合でも、返金は受けられません。

ただし、チケットの内容によっては、有効期限内であれば入園日の変更が可能です。

東京ディズニーリゾートの公式サイトやアプリで購入したチケットの有効期限は、1年となっています。今回の旅行で使えなかったとしても、別の機会に使えるため、チケットが無駄になることはありません。

一方、コンビニや旅行会社などで購入した場合の有効期限は、指定入園日から1ヶ月と短くなっています。自分のチケットの有効期限を確認することが大切です。



ホテル代の対応は施設やプランによって大きく異なる

ホテルと航空券の予約を別々に行っており、その旅行が中止となった場合、ホテル代はホテルのキャンセル規約に従ってキャンセル料が発生するのが一般的です。

例えば、ディズニーホテルでは、宿泊日の14日前からキャンセル料が発生し、前日や当日のキャンセルでは、1室あたり最大3万円の取消料がかかります。全額が請求されるわけではないものの、負担は決して小さくありません。

一方、ヒルトン東京ベイでは、前日までに手続きすればキャンセル料がかからないなど、対応は宿泊施設によってさまざまです。

こういったホテルを予約している場合は、キャンセル料がかからないうちに旅行の中止を決められればよいですね。しかし、現実には飛行機の欠航などが当日に決まることも多く、前日のうちにホテルのキャンセルを決断できない場合も多々あるでしょう。

そういった場合でも、まずは予約したホテルに連絡し、事情を説明することが大切です。ディズニーとは別のホテルにはなりますが、筆者は以前大雪を理由とした旅行中止の際、「やむを得ない」という理由でキャンセル料を免除してもらった経験があります。

過去にはディズニーホテルが台風の接近を理由に、当日のキャンセル料を免除した例もあり、ホテル側が一定の理解を示してくれることもあるようです。



ツアー予約なら払い戻しできる場合も

航空券付きの旅行商品（ツアー）として予約していた場合は、飛行機の欠航や条件付き運航が決まった段階でツアー全体が中止となり、ホテル代を含めたキャンセル料が免除されるケースがあります。

ただし、そのときの対応は旅行会社によって異なり、特に以下の点に注意が必要です。

●欠航が決まる前に自己判断で旅行を中止すると、「お客様都合」とみなされ通常の取消料が発生する

●申込者本人が旅行会社とは別にホテルへ連絡しなければいけないケースがある

●オンラインでキャンセル手続きを行うと通常のキャンセル料が発生してしまうことがある

●旅行開始までに必要な連絡や申請を済ませていないと、返金対象外になる可能性がある

これらは、旅行会社やツアー内容によって変わります。悪天候で旅行が中止になりそうなタイミングで、旅行会社やホテルの連絡先をあらかじめ確認し、対応手順を把握しておくことが大切です。



悪天候で旅行が中止となりそうなときは事前確認が重要

天候の急変によって旅行が中止になった場合、払い戻しやキャンセル料の扱いは一律ではなく、施設やプラン、予約方法によって大きく異なります。場合によっては宿泊費相当のキャンセル料がかかることもあるため、事前の確認が重要です。

台風などによる不慮の旅行中止は、宿泊施設側が柔軟に対応してくれることもあります。とはいえ、すべてのケースで救済が受けられるとは限りません。できる限り早めに動き、ダメージを最小限に抑える姿勢が重要です。



執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士