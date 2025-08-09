8日、俳優の比嘉愛未さんがインスタグラムを更新。夏の北海道旅で撮影したオフショットをシェアしました。

【写真を見る】【比嘉愛未】北海道でのオフショット公開 「カニ＆ラーメン＆寿司」など地元グルメを堪能

比嘉さんは、「Summer vacation」と、ひと言。「#trip」「#北海道」と、ハッシュタグを添え、夏の北海道を楽しむ自身の写真を複数、投稿しました。









曇り空のもと、湖を前に映る比嘉さんは、オフらしく柔らかな笑顔。









観光名所である「五稜郭」「函館山」「函館の金森赤レンガ倉庫」を訪れた比嘉さんは、行った先々で北海道グルメを堪能。





公園で日傘をさしトウモロコシを頬張ったかと思えば、身がギッシリ詰まったカニ、背脂ラーメンも。さらに、寿司店に入った比嘉さんは「イカのにぎり」と「ウニの軍艦」を注文。そして「いくらの寿司」を味わい、夏の北海道を満喫した様子がうかがえます。









この投稿に「可愛すぎます 素敵な夏休みで羨ましい」「夏を満喫してる比嘉ちゃん、めっちゃ可愛くて癒されてます」「素敵な自然に愛未さんの笑顔がサイコー」などのコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】