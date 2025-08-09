タレントのダレノガレ明美さんが自身のＸで、納車されたばかりの “2台目” を駆る動画を投稿しています。



【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】「レブル最高」REBEL 500 を愛車バイクに “CB1300は高速で REBEL 500は一般道で” 2台乗り分けに羨望の声











ダレノガレさんは「レブル最高」と一言だけテキスト。黒の長袖ライディングジャケットに、黒地に白の三本線のパンツ、そしてライディングブーツを合わせて、しっかりとしたバイク運転仕様の衣服を身につけ、自然な調子でHONDA REBEL 500を運転しています。









ダレノガレさんはこの前の投稿で「HONDA REBEL 500 納車」「CB1300はパワーがすごいので高速に乗る時に。」「REBEL 500は一般道で走るように」と、乗り分けする目論見を明かしていました。







しかし一方で、単なる乗り分け目的のみでなく、REBELというバイクそのものへの惚れ込みも相当だったとうかがわせているダレノガレさんは「REBEL 500はツヤ感が嫌だったので」「塗装かけてオールマットにしました！」とご満悦。赤と白が鮮やかなCBと並んだREBELは、沈んだ黒のシックさが際立っていて、ダレノガレさんは「カッコイイぜ」とうれし泣きの顔文字を添えています。



フォロワーからは「2台持ち！尊敬するわ」「使い分け羨ましい限り」「めちゃめちゃカッコいい」「対照的な2台だから遊べますね」など、羨望のリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】