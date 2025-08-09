産後ママに嬉しい！授乳対応ブラトップで美胸キープ

授乳中でもおしゃれに過ごしたい、でも快適さも妥協できない──。そんなママたちの“リアルな声”から誕生したのが、ENEU（エニュー）の「NEW 授乳ブラトップ（PLUS+）」。SNSで共感の声が続出し、クラウドファンディングでは達成率1135％を記録した注目アイテムです。一般販売と新色の先行予約がスタートした今、見逃せないその魅力をたっぷりご紹介します。

授乳しやすさと美胸キープを両立

ENEUの授乳ブラトップは、重たくなりがちな授乳期のバストをしっかり支えて、自然な丸みと上向きラインをキープしてくれる優れもの。

クロスオープン設計で、片手でもサッと授乳できるから、赤ちゃんを待たせることなくスマートに対応できます。

さらに、最大60ml吸水の母乳吸水カップ内蔵で、漏れの心配もなし。授乳ブラに見えないデザインも高ポイントです。

ママの声を反映した進化型ブラトップ

新登場の「PLUS+」バージョンでは、実際のママたちの声をもとに3つのアップデートを実施。

①脇の高さを2cm下げて動きやすさUP、②身幅を2cm広げて快適なフィット感に、③カップ構造を見直し授乳のしやすさがさらに向上しました。

そして「もっと大きいサイズが欲しい！」の要望に応え、XLサイズも新登場。体型の変化にもやさしく寄り添う設計です。

新色アッシュグレーは大人の洗練カラー

NEW 授乳ブラトップ（PLUS+）

価格：7,500円（税込）

落ち着きと抜け感を兼ね備えた「アッシュグレー」は、授乳インナーとは思えないシックなカラーで、気分まで上がる一枚に♡

肌に優しい柔らかな素材感と伸縮性で、産後のデリケートな肌にも安心。長め丈で背中のチラ見えも防げるのも嬉しいポイントです。

サイズ：S / M / NEW M / NEW L / NEW XL（カラー：ホワイト（旧タイプ）／ブラック／アッシュグレー（新色））

※ホワイトは旧タイプS・Mのみ。

育児中の“今”に寄り添う1枚を♡

忙しい毎日だからこそ、ストレスフリーで美しく過ごせる一枚を選びたい。

ENEUの「NEW 授乳ブラトップ（PLUS+）」は、授乳中の不便や不安を取り除きながら、産後ママの「もっとこうしたい」を丁寧に形にしたアイテムです。

おしゃれも快適さもあきらめたくないママたちへ──この夏、あなたも理想のブラトップと出会ってみませんか？