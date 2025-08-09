＜言えない＞みんなの変わった趣味は何？地図マニア、工場専門家からちょっと恥ずかしいことまで
みなさんは、どんな趣味をお持ちですか？ 読書や映画鑑賞などのインドア派からキャンプやヨガといったアクティブなアウトドア派まで、趣味の形はさまざまです。とはいえ、人に「趣味は何ですか？」と聞かれて、ちょっと答えづらい、そんな変わった趣味を持っている方も少なくないようです。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな投稿が寄せられました。紹介します。
『日本地図をみるのが大好き。恥ずかしくてママ友には言えない。みんなはちょっと変わった趣味を持っている？』
隠れ地図マニアは意外と多い！？
『ちょっと似てるかな。Google Earthで世界旅行している』
『地図、路線図、間取り図を見るのが好き』
『私も地図を見るの好き。子どもの頃から地図帳が大好きで、小学校でもらった物ボロボロになるまで見てた。今でも実家で保存。今はネットでもいろいろ見れて楽しいよね。私もママ友には言えないや』
『私も子どもの頃から地図を見るのが大好き。全然恥ずかしくないよ〜。1/25000の縮尺の地図が一番好き。地図で面白そうな物を見つけて、実際に行くこともあるよ』
投稿者さんと同じ地図マニアのママから共感の声が寄せられました。みなさん、地図を片手にいろんな場所に想像の旅に出ているようですね。地図には地形や交通網、建物などの客観情報しか載っていないからこそ、自由に想像を広げられる楽しさがあるのでしょう。育児や家事でなかなか遠出できないママにとって、想像の旅は心のリフレッシュになるのかもしれませんね。
ものづくり系に夢中！何時間も没頭できる
『ミニチュア作り』
『刺繍。はじめは動物とかの刺繍でワッペンを作って、娘の友達にあげていた。最近は安い無地のブラウスを買ってきて刺繍している。台布巾にも刺繍している』
『子どもっぽいけど樹脂粘土。動物やお花とか食べ物とか。3〜4センチ程度のちまちまサイズだから材料費も大してかからない』
『ブーケを作るのが趣味。欲しいって人が多いから作ってあげていたけど、作品として残したくて残していたら私の部屋が花だらけになった』
刺繍、粘土、ブーケ、ミニチュアなど、細かな手仕事に没頭しているママたちも多いようです。ものづくりといっても、日曜大工のような大がかりなものではなく、手のひらサイズの世界。こうした趣味は、作る過程そのものが楽しいのはもちろん、完成した作品を子どもや友人にプレゼントしたり、自分の空間を彩ったりできるのも魅力のひとつ。日々の忙しさを忘れて無心になれる時間があると、自然と心にも余白が生まれていくものです。
人には言えない！？マニアックすぎる趣味
『洗濯機が回っているのやレンジで温めているのをジーっと眺めているの好き。どら焼きとかたこ焼きとか職人さんがひたすら焼いている動画はずっと見ていられる』
『工場写真を検索して眺めるのが好き。鉄工所とかそういう工場ね。ちょっと錆びた感じの建物とか、たまらない！』
『用もないのに求人情報を見ていろんなところで働く自分を想像する。医療系でフルで働いてるので転職の予定はないのに』
『耳かきとか角栓とかとる動画を見るのがすき。言えない』
『私はネットで物件情報を見て妄想、求人情報を見て妄想、美容外科のホームページ見て妄想しています。そしてちょっとだけ頑張る気になってワクワク』
さらにマニアックすぎる趣味が続々と寄せられました。ネットで物件情報や求人情報を眺めながら、空想の世界に浸る妄想派ママ。工場や機械の動きをじっと眺める物質的なマニアの世界もなかなか奥が深いものです。人に言えない趣味は、その人ならではの視点やこだわりが色濃くにじみ出ていて、まるで内面の偏愛や本質が露呈してしまうようで、恥ずかしいもの。
でも、こうした趣味は人と共有しなくても、自分のなかだけで完結できる楽しさもありますよね。誰にも邪魔されず、自分だけがわかっていればいい趣味は、忙しい毎日のちょっとした逃避行になるはず。みなさんにも自分だけの趣味があるでしょうか。こっそり打ち明けてみると、意外なところに同じ“ツボ”を持つ仲間がいるかもしれません。人に言えない趣味ほど、ぜひママスタコミュニティで共有してみてください。