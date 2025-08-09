超特急が、22nd Single『NINE LIVES』を9月24日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

本作のテーマは“Cat has NINE LIVES.”（猫に九生あり）という、困難な状況を何度も乗り越えてしぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”である超特急を重ねたものに。表題曲は、クールでグルービーなダンスミュージックに、グループらしいユーモアや遊び心を散りばめた一曲となっている。カップリングには、超特急が得意とするダンスチューンと、ボーカル2人の声が映えるミディアムバラードが収録される。

完全生産限定盤には、TikTokで配信されるそれぞれの人生の一部を描いたショートドラマのディレクターズカット版9本を全て収録。また、撮影のメイキングや60Pフォトブックも付いたCD+Blu-ray2枚のBOX仕様となる。ソロ盤は、それぞれのショートドラマとメイキングが収録されたCD+Blu-rayの2枚組。リリースを記念した特典会も開催予定で、詳細は後日発表される。

さらに、8月8日にファイナルを迎えた最新アリーナツアー『EVE』の映画化が発表。『超特急 The Movie RE:VE』と題し、11月7日より全国公開予定だ。

加えて、新たなアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』の開催も発表。グランメッセ熊本を皮切りに、横浜アリーナ、大阪城ホール、Aichi Sky Expo、あなぶきアリーナ香川をまわり、国立代々木競技場 第一体育館でファイナルを迎える。

（文＝リアルサウンド編集部）