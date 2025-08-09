披露したのは倏北任斑太犬寮鏤劉瓮灰好廛

猯疣造離哀薀咼▲イーン瓩半里気譴觚HKT48の田中美久(23)=熊本県出身=が公開したコスプレショットが話題になっている。

8日放送された「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」(TBS)に出演した田中は、アニメ「美少女戦士セーラームーン」に登場するキャラ「セーラーサターン」に扮したコスプレショットをインスタグラムにアップ。「見て下さった皆様、月に変わってお仕置きしなくていいくらい良い子です そして、田中は賞品をゲットしたのだ」などとつづっている。

この投稿にフォロワーからは「セーラーサターン選んだのが天才」「めちゃくちゃ似合ってる」「物凄く似合ってて可愛い」「可愛すぎて惚れるじゃん」「最高です」「綺麗だね」「なんか必殺技使えそう」「美しかったです」などの声が寄せられている。

セーラーサターンに扮した田中美久

(田中のインスタグラムmikumonmon_48より)

田中は11歳だった2013年にHKT48第3期オーディションに合格。23年に卒業するまでアイドルとして活躍した。卒業後は女優やグラビアアイドルとして活動している。