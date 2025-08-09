モーニング娘。元メンバーの飯田圭織が9日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を報告した。

「8月8日で44歳を迎えました」と報告。「娘がゾロ目とゾロ目でめでたいねと言ってくれました」と明かした。

「あっという間に過ぎてゆく日々ですが、かけがえのない大切な時を丁寧に刻み また44歳の一年をスタートしました」とつづった。

「どんな44歳になるのか楽しみです」と記し、「#44歳の誕生日」「#かけがえない時間」「#楽しみます」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは祝福の声とともに、「ゾロ目とゾロ目、素敵な一年になりそう」「またイベントをやって欲しいな」「良い1年になりますよう」「ますます素敵な女性になられて」などのコメントが集まっている。

飯田は1997年、テレビ東京系「ASAYAN」内の「シャ乱Q女性ロックボーカリストオーディション」の落選メンバーで「モーニング娘。」と結成。翌98年1月に「モーニングコーヒー」でメジャーデビュー。2001年、2代目リーダーに就任。2005年1月、グループを卒業。07年7月、ロックバンド「7HOUSE」の元メンバー、ケンジとの結婚。08年1月に長男、13年5月に次男、17年9月に長女を出産している。