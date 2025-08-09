歌手の和田アキ子（75）が9日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正（53）に願いを却下される場面があった。

連休やお盆休みの話題となると、和田は「今年の夏、なんかあんの？あなたは。計画とか行くとこは」と質問。垣花は「全くないです」と回答した。

和田は「今思ったんだけど、私が何を言うてもこれから普通でしゃべりや。君の家招待してくれへん？」と突然お願い。垣花は「私の家というのは東京の住まいですか」と聞き返した。

和田が「いっぱいあるんですか」と不思議そうに語ると、垣花は「いやいや。沖縄の実家ならまだしも、東京の…。すいません、お断りさせていただいていいですか」ときっぱり。

和田は「なんで？」とさらに詰め寄り、垣花は「なんでって…察してください。それは想像がつかない」と笑いながら返答した。和田は笑いながら「調べよ」と冗談めかして語り、垣花は「やめてくださいよ！」とにこやかに応じていた。