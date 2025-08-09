【ボルティモア（米メリーランド州）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、オリオールズの菅野はアスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点と好投して９勝目（５敗）を挙げた。

スコアは３―２だった。

◇

落ち着いて要所を締めた。オリオールズの菅野が、これぞベテランという投球を披露した。

三回。連打で無死一、二塁とされたが、１番打者を緩いカーブで二ゴロ併殺に仕留めた。その後、死球で一、三塁となった場面では、売り出し中のスラッガー・３番カーツから見逃し三振を奪った。

一、四回以外は走者を背負ったが、五回に犠飛で失った１点にとどめた。七回を投げ終えると、ベンチに向かいながら捕手のラッチマンとハイタッチし、喜びを表現した。

チームは地区最下位で、上位には大きく離されている。菅野は「とにかく最後までローテーションを守って、チームに勝つチャンスを与えたい」と前向きに語り、「色んな経験をしてきた。若い選手と接する機会が増えているので、チームにいいものを残せたらいい」。そんな思いを込めた７回１失点の好投だった。（平沢祐）