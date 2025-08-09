山本裕典、パチンコのガチファン「20年ぐらいプライベートでも打っている」 スマスロ『東京リベンジャーズ』に期待
タレントの矢口真里、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎、レインボーのジャンボたかお、俳優の山本裕典が9日、東京国際フォーラム ホールEで行われた『みんなのパチンコ・パチスロサミット2025』のプレス発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！イベントに登壇した激ヤセの盛山晋太郎
そろいの黄色いTシャツで登場。山本は「パチンコが大好きで、もう20年ぐらいプライベートでも打っている。こういうお仕事に呼ばれるようになってうれしく思っています」と笑顔を見せた。気になる台については「『スマスロ 東京リベンジャーズ』を、まだ打てていない。いろいろ動画を見させてもらっているんですけど、良さそうだなって思って」とワクワクを抑えきれない様子だった。
日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機工業共同組合による、パチンコ・パチスロファンに向けた約23年ぶりの合同イベント。パチンコ・パチスロ試打機を約200台設置の試打コーナーをはじめ、有名パチンコ・パチスロライターのイベントなどが行われる。
