レインボー・ジャンボたかお、50キロ痩せていた時からパチンコファン 黄色いTシャツ着用でチャリティ番組イジる「最後に『サライ』を」
タレントの矢口真里、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎、レインボーのジャンボたかお、俳優の山本裕典が9日、東京国際フォーラム ホールEで行われた『みんなのパチンコ・パチスロサミット2025』のプレス発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！イベントに登壇した激ヤセの盛山晋太郎
ジャンボは「体重が今より50キロ少ない19歳の時から毎日のように打っています」と明かす。「泣いたり、笑ったり、たくさんの思い出をくれました！」とジャンボが話すと、盛山は「人生だね」としみじみと語っていた。
また、この日は、そろいの黄色いTシャツで登場。矢口は「やっぱり感動するイベントは、このTシャツの色で」と話し、ジャンボも「最後に、みんなで『サライ』を歌おうと思います」と某チャリティ番組をイジって笑わせた。盛山は「今、たなちゅうさんが100キロマラソン走ってます」と重ねると、ジャンボは「たなちゅうさんが神奈川の藤沢から走ってます」と勝手なトークで笑わせた。
日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機工業共同組合による、パチンコ・パチスロファンに向けた約23年ぶりの合同イベント。パチンコ・パチスロ試打機を約200台設置の試打コーナーをはじめ、有名パチンコ・パチスロライターのイベントなどが行われる。
