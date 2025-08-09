８月９日の札幌８Ｒ・で武豊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗した単勝１番人気のナリタヒカリ（牝３歳、栗東・荒川義之厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が勝利。武豊騎手は８７年３月のデビューから３９年目で、史上初となるＪＲＡ通算４６００勝を達成した。（２位は横山典弘騎手の２９８２勝）。

１９８７年３月１日のデビューから２万５２１６走目での達成。初勝利は８７年３月７日の阪神３Ｒ（ダイナビショップ）。

これまでにＧ１・８４勝含む、ＪＲＡ重賞３６６勝（ともに歴代最多）を挙げている。

武豊騎手「４０年近くやっていますが、気がついたらと言うかあっという間という気持ちが強いです。いろんな人たちに支えていただいた結果なので、感謝しています。今日、絶対にしなきゃと思っていました。池添君からもプレッシャーをかけられていたので、ホッとしました（笑）。（４５００勝からの１００勝は）いい馬にもたくさん乗せてもらえたし、中身の濃いレースもありました。これからが大事なので、また頑張りたいです。本当に多くの馬と関係者が、勝つのも大変な中で、１勝を目指して仕事をしているので、重みを感じる数字です。みんなに今日決めてほしいと言われていましたが、ルメールさんがきているのでなかなか勝てなかったけど、このレースは乗ってなくて良かったです（笑い）。札幌は初日から多くのお客様が来てくださっていて、励みになります。今年もいい夏にしたいと思うので、札幌後半も頑張りたいです。もっと勝利を積み重ねていきたいですね。いつも応援してくれてありがとうございます」