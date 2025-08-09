お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）が8日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。ユニット「はっぱ隊」活動時の思い出を語った。

南原はフジテレビ系「笑う犬の冒険」で誕生したユニット「はっぱ隊」にリーダーとして参加。ビビる、ネプチューンの6人で結成し、股間に葉っぱ一枚をつけたスタイルで話題となった。

はっぱ隊の活躍を「社会現象でしたからね」とMCのバカリズムが振り返ると、南原は「あれで一応全米から呼ばれたんですよ。アメリカのABCテレビがこの人たちを呼びたいって」とオファーがあったと回想。ステージに立つにあたり「向こうの人ともめたのが、マイクの扱い」と語り出した。

用意されたマイクはヘッドセットではなく、ハンドマイクだったといい「ドリフターズみたいにこういうマイクだったんですよ。首から提げろと」と回想。「ちょっと待ってくれ、それじゃパフォーマンスできない。だって葉っぱ1枚が大事なのに、葉っぱの上にマイクがあったらどっちを人が見るんだって」とスタッフに訴えたという。

説得の結果、耳元にマイクをセットしてパフォーマンスをすることに。南原は「オーケー。それならいいでしょう、サンキューって」と自慢げに語ったが、バカリから「もめるようなことかな〜？」とツッコまれていた。