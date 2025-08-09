【MLB】ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）

【映像】塁上で「イチャイチャ」笑顔で“再会”（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でブルージェイズ戦に先発出場。良きライバルと一塁ベース上で笑顔の再会を果たし、大きな反響を呼んだ。

「1番・DH」でスタメン出場した大谷は、第1打席でサイ・ヤング賞を3度受賞しているシャーザーのカーブを鮮やかに弾き返す。打球速度はMLB公式データサイト『Baseball Savant』によると102.9マイル（約165.6キロ）。爆速のセンター前ヒットだった。

塁上でまずは、ウッドウォード一塁コーチとおなじみのヘッドバンプセレブレーション。その直後、待ってましたとばかりに、大谷がエンゼルスに所属していた2021年に本塁打王やMVPを争ったライバル、ゲレーロJr.と目を合わせ、笑顔でアイコンタクト。さらに左手を肩に回しなにか言葉をかけると、1回の打席で判定に怒りを見せていたゲレーロJr.もこれ以上ない笑顔で呼応した。

この笑顔の再会にSNSでは、「ゲレーロとイチャイチャ始まるぞ」「ゲレーロといちゃ谷」「ゲレーロJr.と戯れる大谷くんを見られたのはよかた」「ゲレーロといちゃついてたw」「ファーストのゲレーロJr.といちゃいちゃするミッション成功」「大谷くんの笑顔見たら、嫌なこと全部忘れられるレベルで癒される」「そして安定のゲレジュニちゃんとニコニコ」「ゲレジュニちゃん怒ってたけど大谷さん来てにこにこ」「大谷大好きゲレーロw」といった投稿が散見され注目の高さをうかがわせた。

その後、大谷は三塁まで進むも生還はできなかった。しかし試合はベッツの逆転2ランホームランなどでドジャースが勝利した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）