皆さん、旅行や出張先で持参した衣類は、どう整理していますか？

ぼくはきちんと整理したい派なのですが、宿泊先によっては収納スペースが限られており、衣類をスーツケースに入れっぱなしにしてしまうことも少なくありません。

そうなると、「出し入れしづらい」「どこに何を入れたか分からない」「シャツがぐちゃぐちゃになる」といった状況になってしまうこともしばしば…。

出し入れしやすい即席クローゼット

サイズ：高さ16cm、横幅30cm、縦幅31cm

そんな悩みを解決してくれたのが、3COINSで見つけた「ハンギング衣類収納ケース（1,100円）」。

衣類をコンパクトにまとめられ、旅先でもスッキリと整理整頓できる便利なアイテムです。

使い方はとっても簡単。上部のファスナーを開けると、内部には3段の棚が折りたたまれた状態で収納されています。

これをそのまま持ち上げ、付属のフックをホテルのクローゼットやポールに引っ掛けるだけで、即席の収納スペースが完成。シャツやズボン、下着類までカテゴリーごとに分けて収納できるので、普段通りの感覚でストレスなく、必要なものをサッと出し入れできます。

展開時のサイズは、横幅と縦幅は収納時と同じですが、高さが60cmもあり収納力は十分。夏場であれば、一週間分ほどの衣類を無理なく収めることができました。

また、下段にはファスナー付きの収納スペースがあり、靴下や下着、アクセサリーなどの小物類をまとめて入れておくのに便利。目隠しになるので、見せたくないものや貴重品の保管にもぴったりです。

衣類を入れたまま運べる

この「ハンギング衣類収納ケース」自体が荷物になるのでは？と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、心配ご無用。実はこれ、衣類を収納したまま持ち運ぶことができるんです。

自宅であらかじめ必要な衣類を棚ごとに分けて入れておき、付属のベルトでぐっと圧縮。衣類の種類にもよりますが、およそ半分以下の厚みにすることができました。

あとはそのままスーツケースに放り込み、到着後は取り出して吊るすだけ。旅先での衣類整理と収納時のコンパクト化をこれ1つで実現できるため、まさに一石二鳥です。

そうそう、吊るさなくても下のファスナーから衣類を取り出せるのも、お気に入りのポイント。移動中に着替えを取り出したいときや、宿泊先に吊るせる場所がなかった場合でも問題なく使えました。

あっという間に即席のクローゼットへと変身する、3COINSの「ハンギング衣類収納ケース」。次の旅行や出張の新しい相棒に、いかがでしょうか？

