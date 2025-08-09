矢口真里、『みんパチ・スロサミ』で愛熱弁 モー娘。時代から打ってた疑惑に大慌て「言わないで！」
タレントの矢口真里、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎、レインボーのジャンボたかお、俳優の山本裕典が9日、東京国際フォーラム ホールEで行われた『みんなのパチンコ・パチスロサミット2025』のプレス発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！イベントに登壇した激ヤセの盛山晋太郎
矢口は「パチンコが大好きで！このイベントも何年目かの参加になるんですけど、かなり拡大された」と笑顔で語った。イベントでは、ジャンボが締めのあいさつをすることに。「パチンコ・パチスロ、最高でございます。テレビを見て、タレントさんがパチンコを打っていて『この人、テレビの時だけ打っているんだろうな』という人ばかりでしたが、きょうは本物しか出ません！矢口さんは現役バリバリ時代からバチっと打っていました！ですよね？」とジャンボから暴露されると、矢口は「言わないで！（モーニング娘。を）抜けた後ね！抜けた後です！」と大慌てになっていた。
日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機工業共同組合による、パチンコ・パチスロファンに向けた約23年ぶりの合同イベント。パチンコ・パチスロ試打機を約200台設置の試打コーナーをはじめ、有名パチンコ・パチスロライターのイベントなどが行われる。
【全身ショット】スラリ！イベントに登壇した激ヤセの盛山晋太郎
矢口は「パチンコが大好きで！このイベントも何年目かの参加になるんですけど、かなり拡大された」と笑顔で語った。イベントでは、ジャンボが締めのあいさつをすることに。「パチンコ・パチスロ、最高でございます。テレビを見て、タレントさんがパチンコを打っていて『この人、テレビの時だけ打っているんだろうな』という人ばかりでしたが、きょうは本物しか出ません！矢口さんは現役バリバリ時代からバチっと打っていました！ですよね？」とジャンボから暴露されると、矢口は「言わないで！（モーニング娘。を）抜けた後ね！抜けた後です！」と大慌てになっていた。
日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機工業共同組合による、パチンコ・パチスロファンに向けた約23年ぶりの合同イベント。パチンコ・パチスロ試打機を約200台設置の試打コーナーをはじめ、有名パチンコ・パチスロライターのイベントなどが行われる。