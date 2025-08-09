ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）がＷＢＣ世界ウエルター級１位にランキングされた。

パッキャオは４年ぶりの復帰戦でＷＢＣ同級王者マリオ・バリオス（米国）にドロー。再び世界ベルトを手にすることはできなかったが、１２月に復帰第２戦を行うことを明言している。そんな中、ＷＢＣはパッキャオを１位にした。ＭＰプロモーションのショーン・ギボンズ代表は「確かに１位だが、本当はチャンピオンであるべきだ」と嘆いていたという。

ＷＢＣはパッキャオがバリオスと復帰戦を行うため過去の実績から「世界ランキング５位」という立場を与えた。リングから離れていた期間が長いこともありＷＢＣの狷知祗瓩鉾稟修殺到。ファンたちは「犯罪だ」と猛反発したことからＷＢＣはすぐにランク外としたが、引退した元王者が世界戦を行える規定を適用し、パッキャオの挑戦を認めていた。

今回は世界王者と引き分けたことで１位となり、世界ベルトに再挑戦する資格を狎擬悪瓩貌世審聞ァ次戦は年末に行う予定だが、パックマンは再び世界の頂点に立てるだろうか。