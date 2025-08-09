見取り図・盛山晋太郎、激ヤセ姿のままでパチスロ愛を叫ぶ 別の仕事を断って『みんパチ・スロサミ』参加「それぐらい愛しています」
タレントの矢口真里、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎、レインボーのジャンボたかお、俳優の山本裕典が9日、東京国際フォーラム ホールEで行われた『みんなのパチンコ・パチスロサミット2025』のプレス発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！イベントに登壇した激ヤセの盛山晋太郎
盛山は、ダイエット企画で約20キロ減量し、その「激ヤセ」が話題になった。まだスタイルは維持していた。「スロット20年以上やってますけど、万枚回数はゼロ回でございます」と照れながら告白するも「パチスロが大好きで。実は他のお仕事をいただいていたんですけど、そちらをお断りさせてもらって、今回はここに。とある声優のお仕事だったんですけど。それぐらい愛しています」と熱く語っていた。
日本遊技機工業組合、日本電動式遊技機工業共同組合による、パチンコ・パチスロファンに向けた約23年ぶりの合同イベント。パチンコ・パチスロ試打機を約200台設置の試打コーナーをはじめ、有名パチンコ・パチスロライターのイベントなどが行われる。
