ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回に中前打、5回裏に右中間への二塁打、7回裏には一塁手強襲の安打を放った。大谷の猛打賞は6月15日（同16日）以来、久々の固め打ちを記録した。

試合は、ドジャース先発のクレイトン・カーショー投手が6回7安打1失点の好投。相手先発マックス・シャーザー投手に並ぶ、メジャー通算218勝目を挙げた。

■ベッツが夫人の誕生日に決勝弾

この日の大谷は、両チーム無得点で迎えた初回の第1打席にシャーザーから中前打。第3打席には右中間への二塁打を記録。劣勢からムーキー・ベッツ内野手の逆転2ランを呼び込む起点となると、終盤7回裏には一塁手のブラディミール・ゲレーロJr.内野手のグラブを弾く安打で出塁。ウィル・スミス捕手の犠飛で生還し、追加点のきっかけを作り出した。

投げては、先発のカーショーが6回7安打1失点の好投。立ち上がりに走者を背負う苦しい展開も、徐々に調子あげて74球を投げ切った。試合はドジャースがベッツの一発で奪ったリードを計4投手の継投で守って逃げ切り。ア・リーグ東地区首位の好調ブルージェイズを相手に勝利。カーショーがメジャー通算218勝目を記録した。

3安打を放った大谷は、6月15日（同16日）以来の猛打賞をマーク。この日は5打数3安打で打率を.280に上げた。