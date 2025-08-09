9/27に愛知バレーフェスが開催！ SV男女4チームが参戦

一般社団法人愛知県バレーボール協会は8日（金）、9月27日（土）にAichi Volleyball Fes（愛知バレーフェス）2025を開催することを発表した。

この大会に参加するのはSV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するクインシーズ刈谷、デンソーエアリービーズ、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属するジェイテクトSTINGS愛知、ウルフドッグス名古屋の計4チームで、岡崎中央総合公園総合体育館にて実施される。

女子のエキシビジョンマッチは11:00に、男子のエキシビジョンマッチは14:30に開始予定となっており、男女ともに4セット行われるとのことだ。

■スケジュール

10:00～ 開場

9:30～ 女子チームウォームアップ

11:00～ エキシビジョンマッチ デンソーエアリービーズ vs クインシーズ刈谷（4セット実施）

13:00～ ネット張り替え

13:30～ 男子チームウォームアップ

14:30～ エキシビジョンマッチ ジェイテクトSTINGS愛知 vs ウルフドッグス名古屋 （4セット実施）

16:30 終了予定