【独自】「またこいつか」片側1車線のトンネルで無灯火の危険な追い越し違反…同一人物か？同じ場所で過去に同様の違反車　静岡・伊東市

トンネル内で追い越し走行

静岡・伊東市で7月30日午前7時半頃に撮影されたのは、トンネル内での危険運転。

突然、軽自動車が追い越しを行ってきたのだ。

しかし、片側1車線のトンネルは原則として追い越し禁止。

しかも軽自動車は後ろから猛スピードで接近してきたが、ライトをつけず、ウインカーも出していない。

目撃者：

急に現れた感じですよね。まさかトンネル内で追い越しされると思ってないので。

トンネル抜けた下り坂でも危険な運転

危険な運転は、トンネルを抜けても続いた。

カーブが連続する下り坂で、前の車に急接近していた。

目撃者：

くねくねしてるとこなんで、追い越し出来るところなんて、とてもないところなので、なんか無駄なことしているなみたいな。

そのまま、軽自動車は約2kmを進み続けたところで、センターラインを踏みながら急加速。

そしてゼブラゾーンを通り、前の車を追い抜くと、そのままの勢いで右折していった。

常習者か？撮影者が類似の違反車と遭遇

実は目撃者は過去に似たような経験があったという。

目撃者：

またこいつかみたいな。

それは2月、同じトンネルでの出来事だった。

先程の映像と同じように軽自動車が危険な追い越しを行っている。

映像を見比べると、色も車種も似ている。さらにライトをつけず、ノーウインカーなことまで一緒だった。

目撃者：

きっと普段もそういう運転をしていると思うんですよね、この道で。そんなに急いだところで何も変わらないっていう現実を知って欲しいっていうところです。

（「イット！」 8月5日放送より）