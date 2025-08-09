世界陸連公式インスタグラムが公開

来月に東京で行われる陸上の世界選手権（世界陸上）を前に、スペイン女子のジュリア・リロが来日。人生初の東京観光を経験した中で、日本の高機能トイレを前に思わず、驚きのリアクションを示している。

女子800メートルをメイン種目とするリロは、ワールドアスレティックス（世界陸連）公式インスタグラムに登場。動画では「生まれて初めて東京に来ました。ここに来たのは、世界陸上競技選手権を前に、東京を満喫するというミッションのためです」と語り、東京の観光名所を巡る様子や日本文化に触れた様子が収められている。

驚きの反応を見せていたのが、トイレの機能だ。ホテルの一室で扉の前に立つと、「さて、ここでちょっと感謝する時間をとりましょう。私に向かって叫ぶ（開く）トイレがあるんです！ 『リラックスして』って言っているみたいです」とコメント。扉を開けた瞬間、自動的にふたが上がる光景に衝撃を受けたようだった。

その後、動画内では浅草寺の雷門の前に立ち「雷門は浅草寺の象徴的な入り口で、観音様を祀っています。午前6時と午後4時の雷門は違います。人々は祈り、願い事をし、そして寺へと続く活気あふれる商店街を楽しむために訪れます。私たちはこの機会にふさわしい華やかさを心がけます」と笑顔で紹介する場面も。

着物をレンタルし「素敵な装いになるわ。まずは、色を選びます。たくさんの選択肢がありますが、私は青が好きです。ああ、カラフルなものや、目立つものも。これに決めた。みなさんの意見は気にしません」「たくさん重ね着しています。自分らしくいるのがすごく難しい感じです」とも語り、異国の文化を満喫していた。



