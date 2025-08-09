◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)

卓球の伊藤美誠選手が中国選手相手にフルゲームの大熱戦の末2-3（11-6、3-11、7-11、11-8、10-12）で惜敗しました。

初戦をストレートで勝利した世界ランク8位の伊藤選手は、2回戦で世界ランク15位中国の石洵瑶選手と対戦。第1ゲーム、立ち上がりから伊藤選手が4連続ポイントで勢いをつけると、11-6で先制。第2ゲームは石選手のバックハンドにおされミスが生まれ3-11で落とします。

第3ゲームは力強いフォアハンドで先制しますが、7連取され逆転を許します。しかし伊藤選手のフォアハンドが相手を崩し3連続ポイントで5-8で石選手がタイムアウト。カウンタースマッシュなど伊藤選手も反撃を見せますが、7-11で石選手が王手をかけます。

勝負の第4ゲーム。石選手の粘り強いプレーに苦戦するも伊藤選手も腕をめいっぱいのばし拾った執念のプレーを見せます。サーブミスで9-8になり顔をしかめた伊藤選手でしたがゲームポイントをつかんだ伊藤選手がおしきり11-8で試合はファイナルゲームに突入します。

2連続ポイントで先制を許しますが、フォアハンドが決まりすぐに追いつきます。一進一退の攻防が続きます。狙い球が決まると笑顔もみえる伊藤選手。終盤で6-9と差を付けられ先にマッチポイントを奪われるも、攻めの姿勢を変えず伊藤選手のフォアハンドが決まります。デュースに持ち込み勢いをつけるもあと一歩及ばず10-12で敗れました。

なお大藤沙月選手は2回戦で戦う予定だったチャン・リリー選手が棄権したため準々決勝進出。次戦は世界ランキング1位の孫穎莎選手か橋本帆乃香選手の勝利した方と対戦します。