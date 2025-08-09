「服のレパートリーが少ない」人へ！【ハニーズ】重ねるだけでOK♡「レイヤードアイテム」

いつも同じコーデになりがちという人におすすめなのが、重ねるだけで印象チェンジできる「レイヤードアイテム」。手持ちの服にプラスするだけで、こなれた雰囲気に仕上がります。【ハニーズ】には、挑戦しやすいおしゃれなレイヤードアイテムが豊富にラインナップ。今回は、そのなかから今っぽく着こなせそうな注目の商品をピックアップしてご紹介します。

シャーリング素材で立体感アップ

【ハニーズ】「シャーリングビスチェ」\980（税込・セール価格）

ポコポコとしたシャーリングジャカード素材が特徴のビスチェは、Tシャツやタンクトップに重ねるだけでコーデのアクセントに。立体感が出やすく、シンプルなトップスも一気におしゃれ度アップしそうです。短め丈でボトムスとのバランスがとりやすく、すっきり見えも狙えそう。ベーシックカラーを選べばいつものコーデに自然と馴染みそうです。

オフィスにもOKのきちんと見えベスト

【ハニーズ】「カラーレスベスト」\2,980（税込）

胸元がVネックになっていて、顔まわりをすっきり見せてくれそうなノーカラーベスト。かっちりしすぎず程よくきちんと感があり、ブラウスやTシャツなど様々なトップスとも相性が良さそう。パンツにもスカートにも合わせやすく、マンネリ化しがちなオフィスコーデにも変化をつけられます。着回し力が高く、オンオフ使えそうな優秀アイテムです。

ラップスカートで一気に旬顔に

【ハニーズ】「ラップスカート」\980（税込）

今年らしいレイヤードコーデに挑戦するなら、レース素材のラップスカートがぴったり。パンツの上からさっと巻くだけで、いつものスタイルが一気に旬顔に。軽やかなレース素材は、動きに合わせて揺れるのも魅力。こちらの商品は、ハートやリボンなど柄のバリエーションが豊富で、好みに合わせて選べます。カジュアルコーデに少し甘さを取り入れたい時のアクセントとしても活躍してくれそうです。

カジュアル派にもおすすめのチュールワンピ

【ハニーズ】「チュールキャミワンピース」\1,980（税込・セール価格）

Tシャツやジーンズなど、思いきりラフなカジュアルスタイルにチュールキャミワンピを重ねるだけで、いつもとはガラッと印象の違う着こなしに。透け感のあるチュールが動くたびにふんわりと揺れて、軽やかさをプラスしてくれそうです。手持ちのワンピースに重ねてフェミニンスタイルに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N