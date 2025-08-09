速水もこみち＆平山あや 結婚6周年で2ショット公開「ステキすぎるお写真」「こっちがニヤけた」
俳優の速水もこみち（40）と、妻で俳優の平山あや（41）が8日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚記念日をお祝いし、夫婦ショットを公開した。
【写真】「ステキすぎる」結婚6周年で2ショットを公開した速水もこみち＆平山あや夫妻
2人は2019年8月8日に結婚。結婚6周年を迎えたこの日、2人は同じ写真をアップ。顔を寄せ合う、仲むつまじい様子が収められている。
速水は「8／8いつもありがとう」、平山は「今年もやってきた8月8日 これからもありがとう」とつづり、互いに感謝を伝えあった。
これらの投稿には、「素敵すぎるー おめでとうございます！」「最高のお二人です」「ツーショット待ってました」「美男美女」「お似合いのご夫妻」「ステキすぎるお写真」「こっちがニヤけた」「これからもずっと仲良しなご夫婦でいて下さい」など、さまざまな反響が寄せられている。
