俳優の秋野暢子さんが自身のインスタグラムを更新。３週間のハワイ滞在を満喫したことを報告しました。

【写真を見る】【秋野暢子】静養でハワイを満喫「3週間のバケーション。幸せな時間でした」

秋野さんは「私が何故？ハワイに行くのか理由はこれです。この風に会いにいくのです。」と、海の見えるベランダで風を浴びている自身の写真を投稿。



「身体の中に吹いてくれます。病が抜けて行くのです。そして、パワー貰います。」さらに「病床にいる時、必ずハワイの風に会いに行くという希望を持ち続けました。願いは叶う。わたしの、過信は自信の性格の賜物ですね。」と、闘病中でも強い思いを持ち続けたことを振り返っています。





秋野さんは7月30日、ハワイ島のヒロに滞在し各地を巡る旅行の間に津波警報に遭った事を報告。その後はオアフ島のホノルルに移動したと投稿していました。





その後、8月9日の投稿では自身の笑顔の写真を投稿。「3週間のバケーションが終わりました。」と振り返り、「素敵な思い出と重い荷物とfood病で重くなった体重と一緒に日本に戻ります。」と満喫したことを明かしています。さらに「次は年末年始に、今度は家族と一緒に来たいなぁ〜！」と、ハワイにぞっこんな様子を見せています。



秋野さんは2022年に頸部食道がんに罹患し、声帯そばにも病巣があったため手術を回避。抗がん剤と放射線を使った化学放射線治療を行い、一昨年の4月に寛解したことを公表していました。そして現在に至るまで、健康や食事・創作やライフスタイルなどについて投稿を続け、治療の体験についての講演や情報番組への出演など、活躍を続けています。

【担当：芸能情報ステーション】

