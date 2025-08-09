お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）が9日、東京ビッグサイトで行われた、男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」に出席。美容の悩みを明かした。

笑顔で登場しマイクの前に立つと、一度ジャケットを脱ぎタンクトップ姿に。ともに登壇した糸井嘉男氏や末續慎吾など、アスリートに負けない肉体美を披露し、会場を大いに盛り上げた。

来年元日に50歳になる。最近の悩みは「やっぱ薄毛…。ロケとか行くときとか風とか雨とか降るともう頭皮ヤバくなってる」と告白。

パーマをかけ「必死に今、隠している状態」だという。鍛え上げられた体だけじゃなく「頭皮、そして髪の毛も鍛えていきたいなと思ってます」と決意表明。最後は、おなじみの「ミキティー！」と声を響かせ締めくくった。

同イベントは、今年で5回目の開催。“美容男子”を選出する『Beautyスキンケア部門』、ナイスミドルを選出する『Beautyミドル部門』など、計10部門の表彰が行われた。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太さん

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝