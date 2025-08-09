お笑いコンビ「アキナ」山名文和（45）の妻で吉本新喜劇の宇都宮まき（43）が、9日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）にVTR出演。夫の山名に隠していた「秘密」を告白し、山名を驚かせた。

宇都宮は、試食販売の達人と一緒に関西の各スーパーマーケットチェーンを訪れ、お得な商品について紹介する企画に出演。

激安スーパーで販売されている、業務用のスパゲティサラダを見つけると、「山名くんに内緒にしていたことがあって…」と切り出した。

「山名くんは、（食卓で出される）スパゲティサラダ、私が全部いちから作ってると思っているんですよ。でも実は、ずっとこれ（業務用）やって…」と告白。「私（山名に）『びっしゃん』って呼ばれてるんですけど、『びっしゃんの作るスパゲティサラダが一番おいしい』って言ってたんですけど、実は…」と笑いながら打ち明けた。

これには、VTRを見ていた山名が「えっ！？」と動揺。「うーわ。やってんなあ。知らんかった！ こわ〜」と驚きつつ、「むっちゃうまいんですよ、これ」と苦笑した。

VTRを見終えると、山名は「全体的に見てて、めっちゃ分かりやすかったですね。ひいき目なしで、めっちゃよかったなって」と宇都宮をベタぼめ。

スパゲティサラダについては、「ほんまにびっくりしました。めっちゃうまいんですよ、あのサラダ。『うまいな』って言って、（宇都宮が）『これ簡単や』って言ってたんですよ」と明かした。

チュートリアル徳井義実（50）が「このことに関してはかわいらしいうそやけど、これでうそをついてるってことは、他にもたぶん、うそをついてるからな」とちゃかすと、山名は「ないです！ 絶対にないです！」と否定していた。