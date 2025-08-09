NMB48のキャプテン小嶋花梨（26）が9日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。トミーズ雅（65）らの「おじさんたちの会話」にツッコんだ。

この日の番組で、お盆の連休の話題になると、雅が「先祖はいつ帰ってきはんのかな？」と質問。地域によっても違うが、多くで13〜16日だと聞くと、雅は「めちゃくちゃ亡くなってはるから…全員帰ってくるの？ ギュウギュウやで？」と疑問を口にした。

すると、チュートリアル徳井義実（50）が「でも、道は1本じゃないでしょ。全体的にパーッと来はるから…。そんな混まないでしょ？」と返す。

そこへ、アキナ山名文和（45）が「でも“霊道”とかって言うぐらいやから。1本道かも。霊が通る道が…」と会話に加わった。

真剣な表情で霊の話をする3人に、小嶋は思わず吹きだすと「このおじさんたち、何の話をしてるんだろうって…」と苦笑。

トミーズ健（66）が「盆になったら、こんな話するねん、みんな」と応じ、雅も「先祖が全部帰ってきはるねん。3日間ぐらい、いはるねん」と説明。

それでも、小嶋は「（お盆は）分かりますけど…。テレビの生放送中とは思えない空気感だったので、思わず吹いてしまいました」と冷静に、再びツッコミ。山中真アナウンサー（48）も「こじりん、よく言ってくれました」と笑っていた。