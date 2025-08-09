50歳のパート主婦「ねんきん定期便」の“月7万円”記載にショック！ 扶養を抜け「月収17万円」のフルタイム勤務になれば、年金は増えるのでしょうか？ 受給額の“増やし方”も確認

【試算】月収17万円で15年働くと年金はいくら増える？

50歳から月収17万円で働き、65歳までの15年間厚生年金に加入した場合、将来の年金額は年間約17万円、月にして約1万4000円増える見込みです。 つまり、ねんきん定期便に「月7万円」と記載されていても、15年働けば月8万円以上になる可能性があります。

増加分の対象は、厚生年金の「報酬比例部分」です。計算式は以下のとおりです。

平均年収×加入年数×0.005481

今回のケースでは、204万円（17万円×12ヶ月）×15年×0.005481≒年間約17万円の上乗せとなります。扶養内で働く場合は、受け取れるのは国民年金（基礎年金）のみですが、厚生年金に加入すれば報酬比例の上乗せも受け取れます。年金制度は「2階建て構造」になっており、収入と加入期間に応じて受給額が増える仕組みです。



社会保険料の負担はデメリット？ 将来へのリスクヘッジと捉える

扶養を外れて働くと、年金が増える一方で、毎月の社会保険料負担が発生します。

例えば、東京都の協会けんぽの場合、50歳で月収17万円のフルタイム勤務なら、健康保険と厚生年金で約2万5000円が給料から天引きされます。

月1万円弱の年金を増やすために手取りから保険料が引かれると、「損をしている気分」になるかもしれません。ただし、将来の年金増加に加え、次のような保障も受けられます。

●傷病手当：病気やけがで働けなくなっても、収入の約67％を最長1年6ヶ月保証

●障害厚生年金：障害を負った際、上乗せで支給される年金

●遺族厚生年金：万一の事態の際に遺族に上乗せで支給される年金

このように社会保険料は、年金増額にとどまらず、万一の事態への備えとなる「保険料」としての役割もあります。



50歳からさらに年金を増やす方法

フルパートで働く以外にも、「もっと年金を増やしたい」と考える人もいるでしょう。工夫次第でさらに増やすことが可能です。

1つは、60歳以降も厚生年金に加入して働くこと。国民年金は20歳から60歳未満の全員が対象ですが、厚生年金は70歳まで加入可能です。常時従業員を雇用する企業で、フルタイムまたは正社員の4分の3以上の勤務条件を満たせば加入できます。パートやアルバイトでも、条件を満たせば対象です。

もう1つは、年金の繰下げ受給です。老齢年金は原則65歳から受け取れますが、受給開始を遅らせると、1ヶ月ごとに0.7％ずつ年金額が増えます。

例えば、65歳から受け取った場合に月8万円の年金を、70歳から受け取ると42％増で月11万3600円になります。75歳からなら84％増で月14万7200円となり、最大で月6万7200円増える計算です。

このように、「長く働く」＋「受給時期を繰り下げる」ことで、年金を着実に増やすことができます。



まとめ

ねんきん定期便に「月7万円」と記載されている場合でも、フルタイムパートに切り替えることで、将来の年金が月8万円ほどに増える試算が今回出ました。社会保険料の負担は発生しますが、その分、年金を含むさまざまな保障を受けられるのは大きなメリットです。

さらに年金を増やすには、60歳以降も厚生年金に加入して働く、あるいは受給開始を繰り下げるという方法もあります。将来に備え、できることから準備を始めてみてはいかがでしょうか。



出典

日本年金機構 は行 報酬比例部分

全国健康保険協会 令和7年3月分（4月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表（東京支部）

厚生労働省 パート・アルバイトの方向け社会保険加入のメリット

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー