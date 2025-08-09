◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがムーキー・ベッツ選手の逆転2ランなどで勝利。大谷翔平選手は5打数3安打と猛打賞の活躍で勝利に貢献しました。

ドジャースの先発は通算217勝のクレイトン・カーショー投手。ブルージェイズは通算218勝のマックス・シャーザー投手が先発で、200勝投手の投げ合いとなります。

初回、先頭の大谷選手はシャーザー投手の変化球をセンター前に運び出塁すると、2番のベッツ選手もヒットで続き0アウト1、2塁のチャンスに。しかし2アウト満塁でテオスカー・ヘルナンデス選手が空振り三振に倒れ、無得点に終わりました。

カーショー投手は2回、1アウト3塁からアディソン・バーガー選手に先制のタイムリーヒットを許しましたが、5回まで1失点と粘りの投球をみせます。

反撃したいドジャースは5回の攻撃。先頭のアンディ・パヘス選手がヒットで出塁。しかしアレックス・フリーランド選手のファウルフライの間に1塁ランナーのパヘス選手が飛び出し、痛恨のダブルプレーとなります。

嫌な流れとなりますが、2アウトから大谷選手がツーベースで出塁するとベッツ選手は直後の初球、変化球をとらえると、打球はレフトスタンドへ。逆転となる12号2ランは、日本時間7月6日以来の一発となりました。

7回は先頭のフリーランド選手が四球を選ぶと、続く大谷選手の放った打球はファーストのグラブをはじきこの日3本目のヒット。ノーアウト1、3塁とすると、フィルダースチョイスと押し出し四球、犠牲フライとこの回1安打で3点を追加。5-1で逃げ切りました。

カーショー投手が6回1失点今季6勝目。通算218勝目を手にしました。

大谷選手は日本時間6月16日以来の猛打賞をマーク。猛打賞は今季9度目となるほか、これで7試合連続安打。8月は27打数12安打、打率.444と絶好調です。