ラックス新ラインナップにキンモクセイの香り♡バスタイムが極上体験に

キンモクセイの香りが恋しくなる季節にぴったりなニュースが到着♡トータルビューティーケアブランド「ラックス」から、大人気キンモクセイシリーズがさらに進化して登場。2025年8月12日より、新ラインナップ「スーパーリッチクリスタル」や「バスグロウ」が仲間入りし、香りもケア力もパワーアップ。ツヤと潤いを叶える秋のヘアケア、今こそ始めてみませんか？

スーパーリッチクリスタルで芯から輝く髪へ

2025年新登場の「ラックス スーパーリッチクリスタル」は、紫外線やカラーなど日常生活で受ける“7大ダメージ※3”を集中補修。

極小クリスタルアミノ※5とアルガンオイル※6、17種のアミノ酸※7が髪の内部までしっかり浸透し、まるでクリスタルのようなツヤ髪へと導きます。

甘く上品なキンモクセイの香りに包まれながら、至福のケアタイムを叶えてくれます。

※3：UV, 熱, 乾燥, パーマ, ブリーチ, カラー, 摩擦によるダメージ

※5：セリン（補修成分）

※6：アルガニアスピノサ核油（毛髪保護成分）

※7：クリスタルアミノを含む。アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン：補修・保湿成分

ラックス スーパーリッチクリスタル キンモクセイ ポンプペア

内容：シャンプー/トリートメント 各450g

ラックス バスグロウ キンモクセイ リペアアンドシャイン お試し容量ポンプペア

内容：シャンプー/トリートメント 各400g

ラックス スーパーリッチシャイン キンモクセイ ダメージケアシャンプー・ダメージケアコンディショナー ポンプペア

内容：シャンプー/コンディショナー 各400g

ラックス ルミニーク キンモクセイ お試し容量ポンプペア

リニューアル後初のキンモクセイ香となる「バスグロウ」シリーズ。

スイゼンジノリエキスやアルギニン、グリセリン水溶液から成る“ぷるぷる浸透ウォーターゼリー※8”が髪の芯に潤いを届け、乾燥しがちな秋のダメージも徹底補修。

ふわりと漂うキンモクセイの香りとともに、髪も心も満たされるバスタイムを演出します。

内容：シャンプー/トリートメント各370g

※8：スイゼンジノリエキス、アルギニン、グリセリン水溶液：保湿成分

キャンペーンも♡キンモクセイで豪華プレゼントを狙って

「ラックス キンモクセイシリーズ」発売を記念して、公式Xではプレゼントキャンペーンも開催中。抽選でシリーズ現品が100名に、さらにえらべるPay®10,000ポイントが10名に当たるWチャンスも♪

対象製品を購入すると3,000名に500ポイントが当たるポイントバックキャンペーンも同時開催。秋の香りを楽しみながら、豪華プレゼントもゲットして♡

香りもケアも、秋の主役はラックスで決まり♡



うっとりするようなキンモクセイの香りと、髪本来の美しさを引き出してくれる贅沢ケアがそろった「ラックス キンモクセイシリーズ」。

今年は新ラインナップの登場で、よりパーソナルに髪悩みに応えてくれます。プレゼントキャンペーンも盛りだくさんなこの時期に、ぜひお気に入りの香りとアイテムを見つけてみてくださいね♡