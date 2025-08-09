「こんな可愛いお姉さん居たら幸せ過ぎる」

NHK連続テレビ小説の元主演女優がSNSで狆亰皚瓩離汽鵐哀薀好轡腑奪箸鮓開し、話題になっている。

「全力で甥っ子姪っ子に尽くした日♡ パレードで全キャラクターに『やっほーーー！』って言ってるの可愛かった」とつづり、インスタグラムに６つレンズのサングラスショットを掲載したのは倉科カナ(37)＝熊本市出身。

東京ディズニーランドでミッキーマウスのカチューシャに、ミッキーマウスのサングラスを掛けて笑顔を振りまいている。サングラスはミッキーの顔と耳の部分までレンズになっており、計6つのレンズが並んだユニークなデザインだ。

この投稿にフォロワーからは「自分の方が喜んどるやん」「可愛いサングラスですね」「これだけ眼があれば視力は鬼ですね」「そんなカナさんも可愛い」「こんな可愛いお姉さん居たら幸せ過ぎる」「上弦の壱」「何しても可愛い」「あらまオチャメナな事」「バリバリ十代」などと絶賛されている。

ミッキーマウスのグラサンショットが話題の倉科カナ（インスタグラムkanakurashina_officialより）

倉科は2006年にグラビアデビュー。09年後期のNHK連続テレビ小説「ウェルかめ」でヒロインを演じブレイクした。その後も多くのドラマや映画に出演し活躍している。



