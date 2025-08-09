◆第107回全国高校野球選手権大会・1回戦 西日本短大付4―3弘前学院聖愛（9日、甲子園）

西日本短大付のホームを守る山下のスーパープレーが勝利を引き寄せた。タイブレークとなり1点をリードして迎えた10回裏。無死一、二塁から先頭打者のバントがファウルゾーンへの小フライとなると、山下は無駄のない素早い動きで左側後方に飛び込みダイビングキャッチ。スタンドから大きな拍手がわき一気に「西短ムード」が高まり、そのままこの回を無失点でしのぎきり1点を守り切って勝利を決めた。

「なかなか練習でもできないプレーなんで、集中してたからできたんだと思います」。山下は試合後のお立ち台で声を弾ませた。4回には右中間スタンドに飛び込む先制2ランを放ち好守でチームを引っ張った。福岡大会決勝から2試合連続アーチで「打った瞬間入ったとわかりました。やっぱり持ってるなと思います」と照れながら自画自賛だ。西村監督も「子どもたちが想像を超えるプレーを見せてくれた。私の方が緊張していた」と甲子園で3季連続初戦突破に感激の面持ちだ。

山下の2ランで先制した直後に逆転され追いかける展開となった。福岡大会ではほぼ9人固定メンバーで戦ってきたが、7回に先発の中野に代打として園原を送り勝負をかけ同点とした。2番手で7回からマウンドに上がった左腕の原が10回まで2安打無失点と好投。同点の緊迫した場面でマウンドに上がったが「真っすぐに自信があった」と直球で内角を突く丁寧な投球が「原が頑張っていたので助けたかった」と山下のビッグプレーを引き出した。

初戦を1点差で勝ちきりムードは上昇。山下は目標を聞かれ「日本一です」と迷いなく言い切った。（前田泰子）