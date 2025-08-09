缶詰やジャムを使って手軽に！フルーティーなフローズンドリンク2選
【バリエ8品】家で作ればコスパ最高！意外に簡単「カフェ風ドリンク」
外に出る気力も失せる猛暑日には、家で気分が上がるおしゃれなドリンクを作りませんか？ 今回は、カフェ風フローズンドリンクの作り方をご紹介します。ミキサーも使わず缶詰やジャムを使うので、びっくりするほど簡単にテンションが上がるフルーティーなドリンクが完成しますよ！
■ミキサーなしでできる！フラッペの基本
2．平らに広げて冷凍室で凍らせる。
3．手でもんでほぐす。
4．グラスに盛る。
■ピーチビネガーフラッペ
程よい酸味でフルーティな味わいに
【材料・2人分】
黄桃缶...ハーフカット3切れ（約180g)
牛乳...180ml
砂糖...大さじ1と1/2
黄桃缶の缶汁...大さじ2
酢...小さじ1
【作り方】
1．厚手の冷凍用保存袋に黄桃を入れ、袋の上から瓶の底などで潰す。ピュレ状になったら、残りの材料をすべて加え、口を閉じて混ぜる。
2．バットにのせ、袋の口を少しあけて空気を軽く抜き、口を閉じて平らになるように広げる。冷凍室で2〜3時間凍らせる。
3．手でもみほぐしてグラスに入れ、好みでミントを飾る。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分176kcal／塩分0.1g）
■ブルーベリーヨーグルトフラッペ
人気の組み合わせを軽い口当たりのドリンクに
【材料・2人分】
ブルーベリージャム...大さじ3と1/2
プレーンヨーグルト...200g
牛乳...1/2カップ
砂糖...大さじ1
【作り方】
1．厚手の冷凍用保存袋に材料をすべて入れ、口を閉じてよく混ぜる。
2．バットにのせ、袋の口を少しあけて空気を軽く抜き、口を閉じて平らになるように広げる。冷凍室で2〜3時間凍らせる。
3．手でもみほぐし、グラスに入れる。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分170kcal／塩分0.2g）
・ 厚手の冷凍用保存袋はMサイズ（縦18.9×横17.7cm）のものを使用しています。
・ 冷凍時間が長くなり、カチカチに凍った場合は、室温に約3分おき、袋の上から瓶の底などで軽くたたいて割ってからほぐしてください。かたいままほぐすと袋が破れることがあります。
＊ ＊ ＊
冷凍保存袋を使って、こんなに簡単にフローズンドリンクが作れるとは！ まとめて作っておけば、飲みたいときに手でもみほぐすだけで、サッとフローズンドリンクが出来上がるのもいいですね。
レシピ考案・スタイリング／渡部和泉 撮影／佐々木美果 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝徳永陽子