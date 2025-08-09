【バレーボール・女子日本代表】韓国招待試合に参加する１４選手を発表！ 若手中心の編成 世界選手権のロスターからは１８歳の河俣心海選手など６人がメンバー入り
ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月１２日から韓国・晋州（チンジュ）で開催される、韓国招待試合に参加する女子日本代表チームの出場選手１４人を発表しました。
６月から７月にかけて行われたＶＮＬ（バレーボールネーションズリーグ）では、抜群のチーム力を発揮してベスト４に進出した女子日本代表。今シーズンの最大の目標である世界選手権が直後（８月２２日〜）に控えていて、今回の遠征には今年度初めて日本代表に登録されたメンバーが１０人と、代表歴が浅い若手中心のメンバーが編成されました。
日本に加えて地元の韓国、フランス、チェコ、アルゼンチン、スウェーデンと６か国が参加し、１回戦総当たりで行われる今大会。様々な特徴をもつ世界のチームを相手に、期待の選手たちがどんな成長した姿を見せてくれるのか。女子日本代表の未来を担う選手たちの活躍に期待です。
＜韓国招待試合出場選手＞
５ ＊長内美和子 ＯＨ（Astemoリヴァーレ茨城）
１４ オクム大庭 冬美ハウィ ＯＨ（埼玉上尾メディックス）
１７ 山口真季 ＭＢ（KUROBEアクアフェアリーズ富山）〇
２０ 山中宏予 ＭＢ（埼玉上尾メディックス）
２３ 川畑遥奈 Ｌ（デンソーエアリービーズ）〇
２４ 野中瑠衣 ＯＨ（ヴィクトリーナ姫路）〇
２７ 麻野七奈未 ＭＢ（デンソーエアリービーズ）
３１ 飯山エミリ ＭＢ（東海大学３年）〇
３４ 河俣心海 OＨ（ヴィクトリーナ姫路）〇
３５ 西崎愛菜 L（大阪マーヴェラス）〇
３６ 安田美南 Ｓ（KUROBEアクアフェアリーズ富山）〇
３７ 深澤つぐみ ＯＨ（東レアローズ滋賀）〇
３８ 廣田あい ＯＨ（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）〇
３９ 高佐風梨 Ｓ（クインシーズ刈谷）〇
＊＝キャプテン 〇＝今年度が代表初選出
ＯＨ＝アウトサイドヒッター
ＭＢ＝ミドルブロッカー
Ｓ＝セッター
Ｌ＝リベロ
＜試合日程＞
８月１２日（火） 日本 対 フランス
８月１３日（水） 日本 対 チェコ
８月１５日（金） 日本 対 アルゼンチン
８月１６日（土） 日本 対 韓国
８月１７日（日） 日本 対 スウェーデン