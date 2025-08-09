【バレーボール・女子日本代表】韓国招待試合に参加する１４選手を発表！　若手中心の編成　世界選手権のロスターからは１８歳の河俣心海選手など６人がメンバー入り

ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月１２日から韓国・晋州（チンジュ）で開催される、韓国招待試合に参加する女子日本代表チームの出場選手１４人を発表しました。



６月から７月にかけて行われたＶＮＬ（バレーボールネーションズリーグ）では、抜群のチーム力を発揮してベスト４に進出した女子日本代表。今シーズンの最大の目標である世界選手権が直後（８月２２日〜）に控えていて、今回の遠征には今年度初めて日本代表に登録されたメンバーが１０人と、代表歴が浅い若手中心のメンバーが編成されました。





１４人の中で、世界選手権に出場可能な登録選手（ロスター）としても名を連ねているのは、１８歳の河俣心海選手や、７月に日本代表として追加登録された２２歳の深澤つぐみ選手、２１歳の廣田あい選手など６選手。日本に加えて地元の韓国、フランス、チェコ、アルゼンチン、スウェーデンと６か国が参加し、１回戦総当たりで行われる今大会。様々な特徴をもつ世界のチームを相手に、期待の選手たちがどんな成長した姿を見せてくれるのか。女子日本代表の未来を担う選手たちの活躍に期待です。＜韓国招待試合出場選手＞５ ＊長内美和子 ＯＨ（Astemoリヴァーレ茨城）１４ オクム大庭 冬美ハウィ ＯＨ（埼玉上尾メディックス）１７ 山口真季 ＭＢ（KUROBEアクアフェアリーズ富山）〇２０ 山中宏予 ＭＢ（埼玉上尾メディックス）２３ 川畑遥奈 Ｌ（デンソーエアリービーズ）〇２４ 野中瑠衣 ＯＨ（ヴィクトリーナ姫路）〇２７ 麻野七奈未 ＭＢ（デンソーエアリービーズ）３１ 飯山エミリ ＭＢ（東海大学３年）〇３４ 河俣心海 OＨ（ヴィクトリーナ姫路）〇３５ 西崎愛菜 L（大阪マーヴェラス）〇３６ 安田美南 Ｓ（KUROBEアクアフェアリーズ富山）〇３７ 深澤つぐみ ＯＨ（東レアローズ滋賀）〇３８ 廣田あい ＯＨ（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）〇３９ 高佐風梨 Ｓ（クインシーズ刈谷）〇＊＝キャプテン 〇＝今年度が代表初選出ＯＨ＝アウトサイドヒッターＭＢ＝ミドルブロッカーＳ＝セッターＬ＝リベロ＜試合日程＞８月１２日（火） 日本 対 フランス８月１３日（水） 日本 対 チェコ８月１５日（金） 日本 対 アルゼンチン８月１６日（土） 日本 対 韓国８月１７日（日） 日本 対 スウェーデン