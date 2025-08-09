◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第１日（９日、千葉・なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津ほか）

女子硬式野球のクラブチーム日本一を決める大会が９日、３６チームが参加して千葉県成田市などで開幕。１回戦が行われた。タレントの萩本欽一さんが創設した茨城ゴールデンゴールズ（ＧＧ）の女子チームは、２年目で初の単独出場。はつかいちサンブレイズ（広島）に２―６で破れたが、真新しいおなじみのユニホームで選手は最後まで健闘した。

昨年から茨城県初の女子クラブチームとして活動を開始したが、選手が足りないため昨年大会やリーグ戦・ヴィーナスリーグは全府中（東京）の一員として戦っている。１９人まで増員しこの日が茨城ＧＧのユニホームを着る初の公式戦。２回までに連打を浴びて５点を失ったが、３回には数田彩乃の適時打などで２点を返す粘りをみせた。

「これまでこのユニホームを着ていたのは（男子チーム監督の）私だけだったので、不思議な感覚」と語った片岡安祐美監督は、新品のユニホームでプレーしたナインの姿に「みんなこのユニホームが着たくて仕方が無く、楽しみにしていたので、みんないい顔をしていました」と笑顔。相手と１安打差の８安打ながら１点しか挙げられなかった打線を「思い切りよく頑張ったので、勝たせてあげたかった。最後まで明るく元気によく頑張りました」とたたえた。

女子プロ野球でプレー経験を持つ主将の岡田桃香は、小さい頃から知る地元の茨城ＧＧに女子チームが出来ると知って、一度は考えた引退を延ばしてプレーする。「このユニホームで試合をしたかったので、負けたんですが楽しかった。もっと試合したかったです」と語った。片岡監督も、試合後選手がなかなかユニホームを着替えずに記念写真を撮るナインの姿に「みんな注目してくれたので、あとは結果が伴わないと。男女ともレベルアップして、愛されるチームになっていかないと」と語った。