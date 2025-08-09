◆米大リーグ ブルワーズ３―２メッツ（８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

メッツの千賀滉大投手が８日（日本時間９日）、敵地のブルワーズ戦に先発登板したが、５回途中３失点で４敗目（７勝）を喫した。

初回にソトの先制２７号ソロ、２回にマルテの５号ソロで１点ずつ援護をもらった千賀は、４回まで１安打投球。８勝目の権利が見えた５回、先頭のパーキンスをボテボテの投ゴロに打ち取ったが、丁寧に捕りにいって捕球エラー。無死一塁とすると続くチュラングに真ん中に入ったカットボールを右中間へ運ばれる９号同点２ランを被弾した。その後１死から四球、打撃妨害、四球で満塁とされると、ここで降板となった。

２番手で登板したライリーはコリンズに押し出し死球を与え、千賀に３失点目が記録された。千賀の成績は４回１／３で７９球を投げて２安打３失点（自責１）３四球２奪三振、防御率は２・３０となった。

５回に突然崩れた千賀は「普通に（捕球で）ミスをして、投げるところもミスった。ミスをしたっていうところが一番の原因」と振り返ると「中盤を超えることが今できていない。とにかくゼロのイニングをたくさん増やして、球数もイニングもちゃんと投げれるようにしたい」と話した。

右太もも裏負傷による負傷者リスト入りから７月１１日に約１か月ぶりに戦列復帰。その初戦のロイヤルズ戦こそ４回無安打だったが、その後直近３先発連続で４点、３点、４点と失点が目立っていた。復帰後５度目の登板でも勝利はならなかった。

対するブルワーズは７月に１１連勝をマークするなど一気にメジャー最高勝率に踊り出し、直近１１戦でも１０勝１敗。ポストシーズンでも対戦が想定される難敵相手に痛い黒星を喫した。