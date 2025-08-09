◆米大リーグ ドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打２得点。チームは快勝し、カーショーは６回７安打１失点４奪三振で通算２１８勝目を手にした。

相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。試合前時点で通算３打数無安打２三振と抑えられていた。大谷は、初回先頭の１打席目は外角低めのカーブを捉えて中安。シャーザーからの自身初安打となった。０―１の５回２死走者なしで迎えた３打席目は右中間にはじき返してエンタイトル二塁打とした。すると、直後にベッツが左翼へ自身２４試合ぶりとなる逆転２ランを放った。

２―１の７回無死一塁で回ってきた４打席目は、２番手左腕リトルから外角低めのシンカーを捉えると、高々と弾んだ打球は一塁手のグラブを弾いて右前に運んだ。大谷は無死満塁からスミスの押し出し四球で生還した。チームは一挙３得点で５―１とリードを広げた。

ドジャースの先発は通算２１７勝のレジェンド左腕・カーショー。試合前時点で、シャーザーは通算２１８勝＆３４５１奪三振、カーショーは通算２１７勝、３０１０奪三振。どちらも２００８年にデビューした２人は、同９月７日以来、１７年ぶりの投げ合い。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、新人で対戦し、通算３０００奪三振以上を記録して再び投げ合うのは史上初だという。カーショーは６回７安打１失点４奪三振、シャーザーも６回６安打２失点５奪三振とお互いに好投を見せたが、カーショーに軍配が上がった。