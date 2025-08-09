■MLB ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、5打数3安打の活躍でチームの勝利に貢献。7戦連続ヒットをマークし、1試合3安打は今季9度目で、6月16日のジャイアンツ戦以来の44試合ぶりとなった。

先発のC.カーショー（37）は6回（74球）を投げ、7安打を許すも失点1に抑え、今季6勝目（通算218勝目）を手にした。

この日は今季3000奪三振を達成し、通算217勝のカーショーと、41歳で通算218勝右腕のM.シャーザーの投げ合いに。ともにサイ・ヤング賞3度の“レジェンド対決”に注目が集まった。

大谷の第1打席は3球目のカーブを上手く捉え、右中間方向へのシングルヒット。通算3打数ノーヒット（2三振）だったが、シャーザーから初ヒットを放った。1点を追う3回の第2打席は、2球で追い込まれてから3球目のチェンジアップに詰まり二ゴロ。

カーショーは2回にタイムリーを打たれ、先制点を許したが、3回から5回まではランナーを背負いつつも無失点を刻んだ。

0-1で迎えた5回の大谷の第3打席は、2死無走者の場面で、カウント2-2からスライダーを振り抜き、ライトフェンス際へのエンタイトル2ベースを放った。シャーザーから2本目のヒットをマークし、大谷がチャンスを作ると、直後にM.ベッツ（32）が逆転の12号2ランを放ち、スタジアムは大歓声に包まれた。

7回の第4打席は、無死一塁で打席に立ち、2番手B.リトルを相手に初球のシンカーを強振。ファーストに飛んだ打球は、一塁手のゲレーロJr.のグラブを弾き、この試合3本目のヒットに。無死一・三塁とチャンスを広げ、打線はその後3点を追加した。

5-1で迎えた8回の第5打席は4点リードの8回はM.フルハーティを相手に、フルカウントから6球目のスライダーにバットが空を切り、空振り三振だった。9回はB.トライネンが無失点で抑え、ドジャースは逆転勝利を収めた。

大谷は2戦連発は叶わずも、3安打で勝利に貢献。本塁打キング争いではリーグトップを走る、K.シュワーバー（32、フィリーズ）がこの日41号を放ち、39本の大谷との差が「2」に広がった。