2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」内、8月30日（土）夜9時すぎに放送する24時間テレビ48ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」。黒柳徹子がNHK専属女優となるまでの青春時代を描き、黒柳徹子役を芦田愛菜が、徹子の母・黒柳朝（ちょう）役を尾野真千子が演じる。

徹子の父・守綱（もりつな）役は小澤征悦に決定！本日「サタデーLIVEニュースジグザグ」の生放送の中で発表となった。

小澤が演じる黒柳守綱は、バイオリニストで、終戦後もシベリアに抑留されたと噂されていたが、徹子や朝とは連絡がつかないまま。しかしある日、消息が判明して日本に帰って来るという役どころ。

ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」は、戦争が終わった直後の1946年からスタート。「神様は、どんな人間にも、必ず、飛び抜けた才能を1つ与えてくださっている」――。子どもの頃から落ち着きがなく、興味のあることに夢中になると周りがまったく目に入らない、猪突猛進な行動力で女学生時代も数々のハプニングを起こしていく徹子。

それでも、バイオリニストである父の言葉を信じ、何か1つ、自分だけの才能を見つけようと、あらゆることに挑戦した。オペラ歌手、チェリスト、演出家、音楽評論家…。どれも『やりたいこと』ではあるけれど、『なりたい自分』ではなく…。そんな徹子を辛抱強く見守り続けた母と父。やがて徹子が見つけた、たった1つの大きな夢とは？

それは女優になることでも、タレントになることでもなかった――。日本史上初のテレビ女優・黒柳徹子はいかにして誕生したのか？どのように道を切り拓いたのか？挫折しても失敗しても、自分探しを諦めずに夢をかなえた徹子の半生を描く。

■小澤征悦 コメント

黒柳徹子さんには公私共にお世話になっていますので、今回徹子さんのお父様、守綱さんの役のお話を頂いた時は、とても嬉しかったです。オファーを受けてから色々調べたところ、自分の父が高校生の頃、守綱さんとお会いしていた事を知り(父の師匠である斉藤秀雄と守綱さんは当時、弦楽四重奏を奏でていた)、そこにもご縁を感じました。誰もが知る黒柳徹子さんの、その才能が開花するまでの時間を、優しく、時に厳しく、見守ることができたらと思います。

■イントロダクション

「トットちゃん」の愛称で日本中から親しまれる黒柳徹子さん。

このドラマはそんなトットちゃんの青春と家族の物語。

「学校の授業もお相撲さんと一緒だったら楽しかったのに」

「徹子ちゃん変なこと言わないで！」

思いついたことはすぐ口にしてしまう性格と猪突猛進な行動力で女学生時代も数々のハプニングを起こしていく徹子。

好奇心旺盛な徹子が「なりたい自分」にたどり着くまでにはたくさんの失敗や挫折、そして時代の壁がありました。

「オペラ歌手、チェリスト、音楽評論家……いろんなことをやってみたけど、全部ダメだった！」

そんな徹子をいつも温かく見守っていたのが母・朝（ちょう）。

無茶にも見える娘の挑戦を見て、母がかけ続けた言葉とは？

そんな黒柳徹子さんのくすっと笑える青春時代をお届けします。

■24時間テレビ48ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」概要

1946年――。戦争が終わって1年、疎開先の青森で母と暮らしていた徹子（芦田愛菜）は、やりたいことを見つけるために、母（尾野真千子）を青森に残して単身上京。東京の香蘭女学校に通い始める。

おてんばで声が大きくて、興味があることは何でもすぐにやらないと気が済まない徹子の性分は、女学校に通い始めても一向になおる気配がなく、むしろ加速する一方。学校帰りに、禁止されていた映画館に寄ってこっそり映画を観ては、スクリーンに映し出される自由で美しい世界に心を奪われていた。

そんな中、念願の東京の家も完成し、母と再び暮らし始める。さらに、戦争後シベリアに抑留されたと噂される父・守綱（小澤征悦）の消息が判明、もうじき日本に帰って来るという。これでまた家族みんなで一緒に暮らせる！と喜ぶ徹子の人生に、将来を真剣に考えなければならない時がやってきて――。

放送日時：2025年8月30日（土）夜9時すぎ

出演：芦田愛菜 尾野真千子 小澤征悦

原案：黒柳徹子 『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）

脚本：佐藤友治

演出：猪股隆一

プロデューサー：次屋尚 久保田充 大塚英治 金澤麻樹

チーフプロデューサー：荻野哲弘

制作協力：日テレアックスオン ケイファクトリー

製作著作：日本テレビ