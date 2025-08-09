歌手の和田アキ子（75）が9日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。大ヒット映画を見に行けていない理由について語った。

番組冒頭で猛暑の話題となると和田は「もう熱中症に気をつけてくださいじゃなくて、危険な暑さに気をつけてくださいっていう。もう本当にクーラーつけて寝ないと安心して寝れないくらい」と語った。

連休やお盆休みはどこに遊びに行くのかとの話になると、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「今はもう映画館とか」と例を挙げた。

すると和田は「今映画見たいのがないからなあ」とポツリ。「だって『国宝』とかって言うじゃない？聞いたら3時間って言うからさあ。3時間はちょっと…」と難色を示した。

「私特に、前から言ってるけど足が凄い冷えるから、カイロ貼りまくってて」と語ると、「冷たい空気って夏でも冬でも下に行くんですよ。冷たいって思うとトイレに行きたくなっちゃうから、なるだけ出入り口に近いところで、トイレ行っちゃうから3時間は…」と理由を明かした。

垣花がもし行ったらトイレには「2、3回行きますかね」と続けると、「ひょっとしたらね」と和田。「でつまんない映画だともう廊下で待ってるからね。しかしこれが長いのよね」とも話した。

垣花は「あと『鬼滅の刃』もヒットしてますけど、あれも2時間半ぐらいなんですかね」と語った。