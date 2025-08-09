　レアル・マドリーとアディダスは8日、2025-26シーズンに着用するサードユニフォームを発表した。

　新サードユニフォームは青をベースに、アクセントカラーとして白を採用。クラブは公式サイトで「ベルナベウのスタンドをイメージした青色を基調とし細部は白、アディダス・オリジナルスの象徴的な三つ葉マークが入っている。デザインはレアル・マドリーとアディダスのアイデンティティの完璧な融合を意味している」と紹介した。

　クラブは同日に公式インスタグラム(@realmadrid)を更新し、選手たちがユニフォームを着た画像を公開。「なんて美しいシャツ」「完璧だ」「青のレアル・マドリーは最高だ」「ポジティブなエネルギーに満ちている」「今夏は破産しそうだ こんなにたくさんの美しいユニフォームが…」といったコメントが送られた。

