中川紅葉「TGC CAMPUS」アンバサダー就任「夢の舞台に立てることを嬉しく思います」
【モデルプレス＝2025/08/09】東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする「TGC CAMPUS」のアンバサダーに、女性ファッション誌「Ray」専属モデルで俳優の中川紅葉が決定した。
【写真】中川紅葉、手編みぬいぐるみ服披露
「TGC CAMPUS」はトレンドの最先端に立ち、オンもオフも充実したい大学生に向けたイベント。今年はミス・ミスターコンテスト2025と連動し、新たな大学生の夢の舞台を創り上げ、大学生の輝く未来を応援する。
自身もミスコンテストでのグランプリ受賞を機に芸能界への道を切り拓いた中川は「私自身、夢の舞台に立てることを嬉しく思いますし、イベントに参加されている皆さんと同じステージに立てることも楽しみに思っております」とエールを送った。（modelpress編集部）
2000年9月1日生まれ / 埼玉県出身 / MBTI INTJ-T / 青山学院大学文学部に在籍中の現役女子大学生。小中学生の頃はフィンスイミングでアジア選手権の日本アジアジュニアメンバーとして入賞した経験を持つ。父親の影響で音楽に魅了され、ドラムを習得後バンドメンバーとして活動を経験。趣味は読書、カメラ 、アート巡り、動画や写真、ファッションなど。
日常を発信するSNSのフォロワー数はInstagram33万人、TikTok20万人を達成。大学1年生時に参加した「FRESH CAMPUS CONTEST 2019」でのグランプリ獲得を機に芸能界入り。2025年7月号の「Ray」では、創刊以来初の読者モデルからの昇格で専属モデルに就任し大きな注目を集めた。ラジオ、ドラマ、バラエティーなどマルチに活躍中。
