京都が新たなキャプテン&副キャプテンを発表…前任者2人が今夏に移籍
京都サンガF.C.は9日、2025シーズンのキャプテンを務めていたMF川崎颯太(→マインツ)、副キャプテンだったGKク・ソンユン(→ソウルイーランドFC)の移籍に伴い、キャプテンにMF福岡慎平、副キャプテンにGK太田岳志が就任することを発表した。
福岡はクラブ公式サイトを通じ、「残りのシーズン、キャプテンを務めます!このタイミングで任せてくれた監督、コーチングスタッフ、選手の皆さんに感謝しています。僕たちに残された大会はリーグ戦のみです。誰しもが待ち望む、このクラブで『タイトル』をつかみ取るために、全力で戦います。そのためには、皆さんの力が必要です!ホーム・アウェイ関係なく、たくさんのサポーターが駆けつけてくれることが僕たちの大きな力になります。共に、まだ見たことのない景色を見に行きましょう!よろしくお願いします」とコメントしている。
太田は「シーズン途中のタイミングですが副キャプテンを拝命しました。調篤弔らこの話をされた時、プロの世界で役職に就いたことのない自分がやることによってまた違った自分を見つけ、成長できるのではないかと思い決断しました。福岡キャプテンを中心にリーグ制覇の為にチームが一丸となれるよう一日一日を今まで以上に全力で取り組みますので応援よろしくお願いします」と述べた。
なお、副キャプテンは太田とともにDF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義宜が引き続き務める。
