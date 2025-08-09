猛暑に負けないお部屋作りはいかが？ラタン製の涼しげで幻想的な光を放つ「ブラケットライト」が気になる
猛暑日が続き、おうちで過ごす時間が増えている方も多いのでは？
今回は木製インテリアブランド「YARN」から登場する、涼しげなラタンシリーズの新作照明をご紹介。
昼夜で異なる印象の光が楽しめるライトを取り入れて、お部屋をアップデートしてみませんか？
新作のブラケットライトは、8月8日（金）より公式オンラインストアなどで販売がスタートしています。
「YARN」の籐シリーズに新作照明がお目見え
「YARN」は、2012年にスタートした岐阜県発のインテリアブランド。
『日常に無垢の木をプラスする』をモットーに、木の素材を活かした、他にはないオリジナルのインテリアアイテムを展開しています。
今回新たに、自然な風合いと涼しげな見た目が魅力の籐シリーズに、壁付けタイプの照明器具「ブラケットライトR E26」が仲間入り。
ラタンの陰影が美しく広がる、壁付け照明に一目惚れ！
「ブラケットライトR E26」は、2サイズがラインナップしますよ。
直径150mmサイズは税込1万9800円で、一回り大きい直径200mmサイズは税込2万2000円。
日中はナチュラルなインテリアアイテムとして、
夜にはラタンの陰影が美しい、幻想的なライトとして光を放つ、二面性のあるところが魅力です。
本アイテムの付属品は陶器ソケット+木製＆籐カバーのみのため、『口金26E』タイプのLED電球を準備してくださいね。
ラタン製のペンダントライトや壁掛け時計も要チェック
同シリーズでは、ラタンアーチが柔らかな印象の、ペンダントライト「籐のライト E26」（税込3万円）も展開されています。
また、「籐とトネリコの大きな時計」（税込2万6000円）を照明とお揃いで、お部屋にお迎えしてみるのも素敵かも!?
2025年は10月頃まで暑い日が続くと予想されているため、涼を取れるインテリアアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。
「YARN」公式オンラインストア
https://yarn.handcrafted.jp/
参照元：株式会社 ネオ プレスリリース
